2019 PTT personel memur alımı şartları nelerdir? PTT 55 bin memur alımı

2019 PTT personel memur alımı şartları nelerdir? KPSS’siz PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Kimler başvuru yapabilir? İŞKUR üzerinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ilana çıkan PTT Başmüdürlüğüne, geçici süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. PTT Başmüdürlüğü bünyesinde görev almak isteyecek adayların, belirli şartları taşıyor olmaları gerekiyor. İlana mezuniyet şartı belirtilmemiş olup, en az ilkokul mezunu olan adaylar da başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte detaylar!

2019 PTT personel alımı

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamalara göre PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti. PTT 55 bin KPSS şartı olmadan personel alımı genel şartlarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT'nin 55 bin personel kapsamında peyderpey yapacağı 5 bin personel alımı önümüzdeki günlerde yapılacak.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından daha önce yapılan açıklamalarda "Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Başvuru şartları neler olacak?

Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

PTT doğrultusundan personel alım ilanları yayımlanmaya devam etmekte. Yayımlanan ilanlara göre personel alımlarında KPSS şartı aranmayacaktır. Aynı vakitte kamu personeli alımına dair genel şartlar belirtilirken müracaat detayları da adaylarla paylaşıldı.

PTT'den personel alımı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.