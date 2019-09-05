KYK burs ve kredi başvuruları kısa bir zaman kaldı. Önümüzdeki günlerde başvuruları alınacak olan burslarla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bazı öğrencilere geri ödemesiz burs verecek. Dileyen öğrenciler ise kredi başvurusu da yaparak geri ödemeli eğitim desteği alabilecekler. Peki, 2019 KYK burs başvuruları ne zaman? 2019 kredi başvuruları hangi tarihte? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

2019 KYK burs başvuruları ne zaman?

Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvurusu için öngörülen süreç, geçtiğimiz yıl baz alınırsa eylül ayı olacak. İçinde bulunduğumuz ay itibariyle başvuruların başlatılması bekleniyor.

Burs başvurusu nasıl olacak?

Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.