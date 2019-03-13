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2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kimler kurban keser,kurban hangi hayvanlardan kesilir

2019 Kurban Bayramı son dakika Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor. Kurban Bayramı ne zaman 2019 Diyanet. Kurban kesmek Allah'a yakınlaşmak niyetiyle kesilen hayvana kurban denir? 2019 Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramını nasıl geçirilmeli? Kurban nedir? Kimler kurban keser? Hangi hayvanlardan kurban kesilir?

13 Mart 2019 Çarşamba 10:56
2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kimler kurban keser,kurban hangi hayvanlardan kesilir

2019 Kurban Bayramı son dakika Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor. Kurban Bayramı ne zaman 2019 Diyanet. Kurban kesmek Allah'a yakınlaşmak niyetiyle kesilen hayvana kurban denir? 2019 Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramını nasıl geçirilmeli?

Kurban Bayramı ne zaman 2019

Kurban Bayramı bu yıl 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Dört günlük bayramın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü olacak. Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Kurban bayramı 2019, kurban bayramı mesajları, kurban bayramı ne zaman, kurban bayramı namaz saatleri, kurban bayramı ayın kaçında, kurban bayramı tatili… Kurban kesmek Allah'a yakınlaşmak niyetiyle kesilen hayvana kurban denir. Dinin öngördüğü asli ihtiyaçlarından baka nisap miktarı bir paraya sahip olan kimse kurban keser? Kurban, koyun, keçi, sığır, manda ve deve cinsi hayvanlardan olur. Kurban eti ve derisi, kurbanı kesen kimsenin kendisi ve ailesi tarafından kullanılabilir. Fakat etin üçte birini eve bırakmak, bir kısmını misafirlere ikram etmek, diğer bir kısmını da fakirlere vermek müstehap görülmüştür. Eğer kurban derisini kendisi kullanmıyorsa, hayır yollarına vermelidir. 

Kurban Bayramını nasıl geçirilmeli?

Bayram sevinç günleridir. Ziyaretler verilir, akraba ve komşular ziyaret ediler ve helal dairede eğlenilir. Akrabalık bağlarını güçlendirmek için bayramları iyi.bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Akrabalarla ilişkileri sıcak tutmanın Allah’ın bir emri olduğunu unutmamalıyız. Akraba ve komşular ziyaret edilirken, kadın-erkek ilişkilerine dikkat etmek gerekir. Bayramlaşma gibi güzel bir davranışı, günah işleyerek bozmak doğru değildir.

Kurbanla Allah'a takva ulaşır

Allah Teala, yapılan bütün ibadetlerde kalp hassasiyetini, yani takvayı istiyor. Özellikle kurban ibadeti hakkında bu talebi şöyle ifade ediyor: "Kurbanlarınızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat O'na sadee sizin takvanız ulaşır." Hac 22-37

Kurban kesenlerin dikkat edeceği husus budur. Kurban imkana sahip olmayanların ise üzüleceği bir durum yok. Çünkü yüce Rabbimiz takvayı bütün kullarından eşit olarak istiyor. Kurban kesenden de kesmeyenden de...  

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:56
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