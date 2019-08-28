2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu: Yunanistan





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Yunanistan Erkek Milli Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ ile mücadele edecek.

Eski adıyla FIBA Dünya Şampiyonası tarihinde önemli başarıları bulunan Yunanistan, Çin'de gerçekleştirilecek turnuvada da grubunun favorisi olarak dikkati çekiyor. Avrupa basketbolunun en önemli temsilcileri arasında yer alan Yunanistan, yüksek potansiyele sahip kadrosu ve deneyimiyle 2019 FIBA Dünya Kupası'nda iddialı takımlardan biri.

Büyük organizasyonlarda son yıllardaki performansıyla geçmişini arayan Yunanistan'ın Dünya Kupası'na katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:





- Kupaya katılım serüveni





Dünya sıralamasının 8. basamağında yer alan Yunanistan, özel davetiyeyle katıldığı 2014 Dünya Kupası'nın aksine, 2019 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki etkili performansıyla dikkati çekti.

Avrupa elemeleri ilk turunda H Grubu'nda İsrail, Estonya ve Büyük Britanya ile mücadele eden Yunanistan, 6'da 6 yaparak lider olarak ikinci tura yükseldi.

Akdeniz temsilcisi, ikinci turda ise Almanya, Sırbistan ve Gürcistan ile karşılaştı. Bu turdaki 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alan Yunanistan, lider olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.





- Dünya Kupası geçmişi





Japonya'da 2006'da düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nın yarı finalinde, "rüya takım" olarak nitelenen LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh, Chris Paul, Dwight Howard ve Carmelo Anthony'li ABD'yi yenerek dikkati çeken Yunanistan, finalde ise İspanya'ya yenilerek turnuvadan gümüş madalya ile ayrılmıştı.

1994 ve 1998'de düzenlenen turnuvalarda da 4. olarak önemli başarıya imza atan Akdeniz temsilcisi, son yıllarda ise eski günlerdeki performansına ulaşmakta zorluk çekiyor.

İspanya'da 1986'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda ikinci turda turnuvaya veda eden Yunanistan, 1990'da Arjantin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu. Akdeniz temsilcisi, Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası'nda ise son 16 turunda elendi.

İspanya'da 2014'te düzenlenen son Dünya Kupası'nda da grubundaki 5 maçı kazanarak son 16 turuna yükselen Yunanistan, bu turda finale kadar yükselecek Sırbistan'a mağlup olarak organizasyona veda etti.

FIBA Dünya Kupası'na 8. kez katılacak Yunanistan, Dünya Kupası'nda çıktığı 56 karşılaşmanın 33'ünü kazanırken, 23'ünden mağlubiyetle ayrıldı.





- Önemli oyuncular dikkati çekiyor





Dünya basketbolunda birçok önemli oyuncusu bulunan Yunanistan, kadrosundaki kaliteli ve tecrübeli oyuncularla ön plana çıkıyor.

NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra, THY Avrupa Ligi'nin önemli takımlarından Panathinaikos ve Olympiakos'tan da birçok basketbolcu Akdeniz temsilcisinin kadrosunda yer alıyor.





- Kadroda tanıdık isim





Yunanistan'ın kadrosunda Türkiye'deki basketbolseverlerin yakından tanıdığı Kostas Sloukas da bulunuyor.

Fenerbahçe Beko'nun son yıllarda THY Avrupa Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği başarılara etkili performansıyla katkıda bulunan Sloukas'ın Yunanistan formasıyla Dünya Kupası'nda ter dökmesi bekleniyor.





- Maç takvimi





Yunanistan'ın F Grubu'nda Nanjing'deki Gençlik Olimpik Spor Parkı'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

15.00 Yunanistan-Karadağ

3 Eylül Salı:

15.00 Brezilya-Yunanistan

5 Eylül Perşembe:

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda



