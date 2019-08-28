2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu: Yeni Zelanda





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Yeni Zelanda, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Yunanistan, Brezilya ve Karadağ ile mücadele edecek.

Yunanistan'ın favori olduğu F Grubu'nda ilk 2'ye girerek son 16 turuna yükselmek için mücadele edecek Okyanusya temsilcisinin organizasyona katılım serüveni, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılım macerası





Dünya sıralamasında 38. basamakta bulunan Yeni Zelanda, Dünya Kupası'na Asya elemelerinden gelen 8 takımdan biri olarak katıldı.

Yeni Zelandalı başantrenör Paul Henare'nin çalıştırdığı Okyanusya ekibi, elemelerin ilk turunda Güney Kore, Çin ve Hong Kong'un yer aldığı A Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetler lider tamamlayarak ikinci tura yükseldi.

Bu turda E Grubu'nda yer alarak Ürdün, Suriye ve Lübnan ile karşılaşan Yeni Zelanda, 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçlardan önce yaptıkları "Haka dansı"yla basketbolseverlerin sempatisini kazanan Yeni Zelanda, elemelerde toplamda 12 maçta 10 galibiyet, 2 mağlubiyetle adını Dünya Kupası'na yazdırdı.

- Öne çıkan oyuncuları





Yeni Zelanda Milli Takımı'nda Galatasaray Doğa Sigortalı Tai Webster ile Almanya'nın ratiopharm Ulm takımında forma giyen Isaac Fotu ön plana çıkıyor.

Kadrosundaki birçok oyuncunun ülkesinde veya Avustralya Ligi'nde mücadele ettiği Yeni Zelanda'da, Türkiye'de forma giyen oyun kurucu Webster ile kariyerine Almanya'da devam eden forvet Fotu, takımının en önemli kozu olacak.

Webster, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 31 maçta sahaya çıktı. Ortalama 27 dakika sahada kalan 24 yaşındaki basketbolcu, 11 sayı, 3,5 asist ortalamasıyla mücadele etti. Webster, ULEB Avrupa Kupası'nda ise sarı-kırmızılı formayla 10 maçta ortalama 28 dakika süre buldu. 12,5 sayı ortalamasıyla oynayan Yeni Zelandalı basketbolcu, 4,1 de asist ortalaması yakaladı.

Fotu ise ratiopharm Ulm ile ULEB Avrupa Kupası'nda 11 maçta ortalama 24 dakika forma giydi. 9,2 sayı ortalamasıyla oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 1,3 asist, 2,7 ribaunt ortalaması tutturdu.

- Dünya Kupası geçmişi





Yeni Zelanda, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı.

İlk deneyimini İspanya 1986'da yaşayan Okyanusya temsilcisi, turnuvayı tek galibiyetle kapadı. Yeni Zelanda, son 4 turnuvada da gruptan çıkmayı başardı. Tarihindeki en büyük başarısını, madalya mücadelesi verdiği ABD'de düzenlenen 2002'deki organizasyonda 4. olarak elde eden Yeni Zelanda, Japonya 2006'da ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2010'daki turnuvada ise ikinci tura yükseldi.

Okyanusya temsilcisi, son 2014'te İspanya'da düzenlenen turnuvada da Türkiye ile aynı grupta yer aldı. Ay-yıldızlı ekibe 76-73 yenilen Yeni Zelanda, grubu 4. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Yeni Zelanda, bu turda Litvanya'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası tarihinde 32 maç yapan Yeni Zelanda, bu müsabakalardan 12'sini kazandı, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı

- Kadro





Yeni Zelanda'nın 12 kişilik FIBA Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Tai Webster, Shea Ili, Corey Webster, Thomas Abercrombie, Jordan Ngatai, Finn Delany, Jarrod Kenny, Ethan Rusbatch, Isaac Fotu, Tohi Smith-Milner, Alex Pledger, Rob Loe.





- Maç takvimi





Yeni Zelanda'nın F Grubu'nda Nanjing'deki Gençlik Olimpik Spor Parkı'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

3 Eylül Salı:

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda

5 Eylül Perşembe:

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda



