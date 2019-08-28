2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu: Karadağ





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Karadağ Erkek Milli Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Yunanistan, Yeni Zelanda ve Brezilya ile mücadele edecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğine (FIBA) 2006'da üye olan Karadağ, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti. Daha önce Yugoslavya ve Sırbistan-Karadağ adlarıyla uluslararası organizasyonlarda mücadele eden Karadağ, bağımsızlığını kazanmasının ardından ilk kez bir Dünya Kupası'nda yer alacak.

Balkan ülkesi, Çin'de gerçekleştirilecek FIBA Dünya Kupası'nda turnuvanın güçlü takımı Yunanistan'ın yanı sıra, Okyanusya temsilcisi Yeni Zelanda ve Güney Amerika'dan Brezilya ile karşılaşacak.





- Kupaya katılım serüveni





Karadağ, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde güçlü rakipleri geride bırakarak turnuvaya katılım hakkı kazandı.

Elemelerin ilk turunda dünya ile Avrupa şampiyonu İspanya, son Avrupa şampiyonu Slovenya ve Belarus ile A Grubu'nda yer alan Karadağ, 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alarak ikinci sırada bir üst tura çıktı.

Karadağ, ikinci turda Türkiye'nin yanı sıra Letonya ve Ukrayna ile karşılaştı. Bu turda yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Balkan temsilcisi, Slovenya, Ukrayna ve Letonya'yı geride bırakarak adını Dünya Kupası'na yazdırdı.

Karadağ, elemelerde Türkiye ile oynadığı maçlarda birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.





- Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek





İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Karadağ, daha önce 3 defa Avrupa Şampiyonası finallerinde yer aldı.

2006'da FIBA'ya üye olan Balkan ülkesi, 2011, 2013 ve 2017'de düzenlenen Avrupa şampiyonalarında mücadele etti.

Avrupa Şampiyonalarında son 16 turundan yukarı çıkamayan Karadağ Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA'nın dünya sıralamasında 28. basamakta bulunuyor.





- Maç takvimi





Karadağ'ın F Grubu'nda Nanjing'deki Gençlik Olimpik Spor Parkı'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

15.00 Yunanistan-Karadağ

3 Eylül Salı:

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda

5 Eylül Perşembe:

11.00 Brezilya-Karadağ



