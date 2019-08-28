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2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu: Brezilya

- Güney Amerika temsilcisi, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın F Grubu'nda Yunanistan, Yeni Zelanda ve Karadağ ile mücadele edecek- Daha önce düzenlenen 17 turnuvaya da katılan Brezilya, 2 kez şampiyon oldu- Güney Amerika ülkesi, Filipinler 1978'de elde ettiği bronz madalyadan bu yana kürsüye çıkma başarısı gösteremedi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu: Brezilya


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Brezilya Erkek Milli Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Yunanistan, Yeni Zelanda ve Karadağ ile mücadele edecek.

18. FIBA Dünya Kupası'nda Amerika'dan katılan 7 takımdan biri olan Brezilya, bundan önceki 17 organizasyonda da boy gösterdi.

FIBA dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan Brezilya; Yunanistan, Yeni Zelanda ve Karadağ'ın bulunduğu F Grubu'ndan çıkma mücadelesi verecek. Tarihinde 2 şampiyonluğu bulunan Brezilya, 55 yıl süren altın madalya hasretini Çin'deki Dünya Kupası'nda sonlandırmaya çalışacak.

Brezilya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Şampiyonası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:


- Kupaya katılma serüveni


Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde yaptığı 12 maçta 9 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşmada mağlup oldu.

Elemelerin ilk turunda B Grubu'nda Venezuela, Şili ve Kolombiya ile mücadele eden Brezilya, 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgiyle adını ikinci tura yazdırdı.

Bu turda Kanada, Dominik Cumhuriyeti ve Virgin Adaları ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle F Grubu'nu üçüncü bitirerek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.


- Dünya Kupası geçmişi


Brezilya Milli Takımı, daha önce 17 kez organize edilen Dünya Kupası'nın tamamına katılma başarısı gösterdi.

1950 yılındaki ilk şampiyonayı 4. bitiren Brezilya, 1954'te ev sahipliği yaptığı turnuvada gümüş madalya kazandı.

Güney Amerika temsilcisi, 1959'da Şili'de ve 1963'te bir kez daha evinde düzenlenen şampiyonadan altın madalyayla ayrıldı. 1967'de bronz ve 1970 yılında gümüş madalya alan Brezilya, Filipinler 1978'de elde ettiği bronz madalyadan bu yana kürsüye çıkma başarısı gösteremedi.

2010'da Türkiye'de düzenlenen turnuvayı 9. tamamlayan Brezilya, dünya şampiyonlarında 139 maça çıktı. Güney Amerika ülkesi, bu maçlardan 84'ünü kazandı, 55'inden mağlubiyetle ayrıldı.


- Kadro


Tecrübeli Hırvat başantrenör Aleksandar Petrovic'in çalıştırdığı Brezilya Milli Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda forma giyecek 12 kişilik kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Leandrinho Barbosa, Vitor Benite, Bruno Caboclo, Cristiano Felicio, Alex Garcia, Marcelinho Huertas, Augusto Lima, Didi Louzada, Rafa Luz, Yago Mateus, Anderson Varejao, Marquinhos Sousa.


- Dikkati çeken oyuncular


Brezilya'da NBA'de forma giyen 2 basketbolcu ön plana çıkıyor.

Kanada'nın Toronto Raptors takımında forma giyen 2,02 metre boyundaki forvet Bruno Caboclo ile Chicago Bulls'ta oynayan 2,06 metre boyundaki pivot Cristiano Felicio, Güney Amerika temsilcisinin en önemli kozları olacak.

THY Avrupa Ligi ekiplerinden İspanya temsilcisi Baskonia'da forma giyen skorer oyun kurucu Marcelinho Huertas'ın performansı da Brezilya'nın turnuvada ilerleyip ilerleyemeyeceğine etki edecek.


- Maç takvimi


Brezilya'nın F Grubu'nda Nanjing'deki Gençlik Olimpik Spor Parkı'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

3 Eylül Salı:

15.00 Brezilya-Yunanistan

5 Eylül Perşembe:

11.00 Brezilya-Karadağ


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
  1. Basketbol
  2. Brezilya
  3. Brezilya Erkek Milli Basketbol Takımı
  4. Çin
  5. FIBA Dünya Kupası
  6. Karadağ
  7. Yeni Zelanda
  8. YUNANİSTAN

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