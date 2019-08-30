2019 emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biri emekli olup daha rahat bir hayat sürmek. Çalışıp emekli olan vatandaşlar da emekli sandığı (4c) emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2019 emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? sorusunu sormakta. 4C emekli aylık bilgisi - e-Devlet üzerinden, 4C emekli aylık ödeme ve kesinti bilgileri, birikmiş emekli maaşı sorgulama, emekli sandığı maaş hesaplama, emekli maaşım ne kadar oldu 2019, 4a emekli maaşı hesaplama işlemi e-devlet Kapısı'ndan sorgulanabilmekte.30 Ağustos 2019 Cuma 15:49
Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biri emekli olup daha rahat bir hayat sürmek. Çalışıp emekli olan vatandaşlar da emekli sandığı (4c) emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2019 emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? sorusunu sormakta. 4C emekli aylık bilgisi - e-Devlet üzerinden, 4C emekli aylık ödeme ve kesinti bilgileri, birikmiş emekli maaşı sorgulama, emekli sandığı maaş hesaplama, emekli maaşım ne kadar oldu 2019, 4a emekli maaşı hesaplama işlemi e-devlet Kapısı'ndan sorgulanabilmekte.
Emekli maaşları yılda 2 kere yani ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre zamlanıyor. 3 farklı sigorta kapsamında (4A, 4B ve 4C) emekli maaş hesaplamaları farklı yollardan yapılıyor. 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar. Emekli maaşı sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konuların başında gelmekte. Emekli olmaya az bir süre kalan vatandaşlar, emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli sandığı maaş sorgulama işlemi diğer pek çok sorgulama işlemlerinde olduğu gibi e devlet üzerinden TC No ve şifre ile yapılabiliyor. Emekli maaş sorgulama telefon ile nasıl yapılır? Sorusu da en sık sorulan soruların başında gelmekte. Emeklilik ile ilgili detaylı bilgileri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi Alo 170’i arayarak öğrenebilirsiniz.
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı - Temmuz: 3.676 2020 Ocak: 3.823
Müsteşar (1/4) - Temmuz:14.093 TL 2020 Ocak: 14.657 TL
Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL 2020 Ocak: 4.175 TL
Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL 2020 Ocak: 5.223 TL
Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL 2020 Ocak: 6.771 TL
Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL 2020 Ocak: 5.926 TL
Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL 2020 Ocak: 8.057 TL
Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL 2020 Ocak: 5.066 TL
Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL 2020 Ocak: 6.604 TL
En düşük emekli maaşı 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.
YORUM YAZ