2019 emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biri emekli olup daha rahat bir hayat sürmek. Çalışıp emekli olan vatandaşlar da emekli sandığı (4c) emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2019 emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? sorusunu sormakta. 4C emekli aylık bilgisi - e-Devlet üzerinden, 4C emekli aylık ödeme ve kesinti bilgileri, birikmiş emekli maaşı sorgulama, emekli sandığı maaş hesaplama, emekli maaşım ne kadar oldu 2019, 4a emekli maaşı hesaplama işlemi e-devlet Kapısı'ndan sorgulanabilmekte.

Emekli maaşları yılda 2 kere yani ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre zamlanıyor. 3 farklı sigorta kapsamında (4A, 4B ve 4C) emekli maaş hesaplamaları farklı yollardan yapılıyor. 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar. Emekli maaşı sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konuların başında gelmekte. Emekli olmaya az bir süre kalan vatandaşlar, emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli sandığı maaş sorgulama işlemi diğer pek çok sorgulama işlemlerinde olduğu gibi e devlet üzerinden TC No ve şifre ile yapılabiliyor. Emekli maaş sorgulama telefon ile nasıl yapılır? Sorusu da en sık sorulan soruların başında gelmekte. Emeklilik ile ilgili detaylı bilgileri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi Alo 170’i arayarak öğrenebilirsiniz.

Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı - Temmuz: 3.676 2020 Ocak: 3.823

Müsteşar (1/4) - Temmuz:14.093 TL 2020 Ocak: 14.657 TL

Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL 2020 Ocak: 4.175 TL

Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL 2020 Ocak: 5.223 TL

Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL 2020 Ocak: 6.771 TL

Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL 2020 Ocak: 5.926 TL

Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL 2020 Ocak: 8.057 TL

Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL 2020 Ocak: 5.066 TL

Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL 2020 Ocak: 6.604 TL

En düşük emekli maaşı 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.