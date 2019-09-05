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2019 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? | 2019 kırtasiye parası

Kırtasiye parası olarakta bilinen eğitim öğretim ödeneğinin ne zaman yatırılacağı eğitimciler tarafından sorgulanıyor. Öğretmenliğe yeni başlayan personeller, göreve başladıkları tarihten itibaren kırtasiye ücreti alabiliyor. Peki, 2019 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2019 kırtasiye parası ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

05 Eylül 2019 Perşembe 17:32
2019 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? | 2019 kırtasiye parası

Kırtasiye parası olarakta bilinen eğitim öğretim ödeneğinin ne zaman yatırılacağı eğitimciler tarafından sorgulanıyor. Öğretmenliğe yeni başlayan personeller, göreve başladıkları tarihten itibaren kırtasiye ücreti alabiliyor. Peki, 2019 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2019 kırtasiye parası ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

2019 eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi.

3 Eylül 2019 tarihli resmi yazıya göre, öğretim yılına hazırlık ödeneği, fiilen öğretmenlik yapanlara 9 Eylül 2019 tarihinden itibaren ödenecek.

2019 kırtasiye parası ne kadar?

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştır.

Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. 

(2019 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği 1180 TL olarak ödenecek)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:32
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