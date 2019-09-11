ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı’nın iş birliğinde "2019 Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri", Ankara'da başladı.

Bir otelde iki gün boyunca sürecek seminere, yerli ve yabancı misyon şefleri, akademisyenler, haber ajansı temsilcileri, bürokrasi mensupları, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydan Karamanoğlu, yüzyıllar boyunca Orta Doğu halklarının barış içerisinde yaşadığını ve farklılıkların zenginlik kaynağı olarak kabul edildiğini söyledi.

- "Filistinlilerin kendi topraklarına dönme hakkı var"

Bölgedeki mevcut durumun ise tarihsel süreçten çok farklı olduğunu Karamanoğlu, İsrail işgali altında sistematik şekilde Filistin halkının haklarının altının oyulduğunu belirtti.

Karamanoğlu, Gazze'nin halen blokaj altında olduğunu anımsatarak, "Kudüs'ün demografik yapısının değiştirilmesi yönündeki adımlar ve Mescid-i Aksa'ya Müslümanların girmesinin engellenmesi endişe veriyor. Hepimizin kendi fikirleri vardır, ancak gerçekler hepimiz için aynıdır. BM kararları uyarınca Filistinlilerin kendi topraklarına dönme hakkı vardır." dedi.

Seminerdeki tartışmaların soruna yeni bir bakış açısı getirmesinin ümit edildiğini kaydeden Karamanoğlu, "Buradaki verimli tartışmalarla bölgeye barışın getirilmesi, soruna yeni bir bakış açısından yaklaşılması ve halklar için yeni bir gelecek kurulmasını umuyoruz." diye konuştu.

- "Medya bizim müttefikimiz"

Senegal'in BM Daimi Temsilcisi ve Filistin Halkının Devredilemez Haklarının İcra Komitesi (CEIRPP) Başkanı Büyükelçi Cheikh Niang ise devletlerin medya hürriyetini desteklemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Niang, Filistin'deki durumun uluslararası medyada yer almasının önemine değinerek, "Medya bizim müttefikimiz" ifadesini kullandı.

Filistin ve Gazze'deki sorunların basında yer alması için çabaladıklarını kaydeden Niang, "Medya temsilcileri olarak siz de sesi olmayana ses, güveni olmayan güven olabilirsiniz." diye konuştu.

Niang, Filistinli basın çalışanlarına saldırıların gün geçtikçe arttığını kaydederek, "Tüm devletlerin basın özgürlüğüne saygı göstermesini istiyoruz. Filistin halkına destek olmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimizin haberini yapın, haber yapılınca kamuoyu duyabiliyor. Birlikte çalışılırsa Orta Doğu barışı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Seminerin açılışında mesajı okunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, iki devletli çözümün gerekliliğini vurgulayarak, BM nezdinde adil bir çözüm bulma çabalarının sürdürüldüğüne dikkati çekti.

- Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri

BM Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen 2019 Birleşmiş Milletler Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri, 11-12 Eylül'de Ankara'da düzenleniyor.

Seminerin bu yılki ana konuları arasında işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum, Gazze'den haber geçmek isteyen basın mensuplarının karşılaştığı zorluklar, İsrail-Filistin ihtilafının kadınlar üzerindeki etkilerini içeren haberlerin incelenmesi ve İsrail-Filistin ihtilafında etiket savunuculuğu başlıkları yer alıyor.