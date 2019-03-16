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2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi ilde kaç bekçi alınacak?

EGM 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını duyurdu. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında yapılacak alımlar için hangi ile kaç kadro ayrıldığı da belli oldu. Peki, 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi ilde kaç bekçi alınacak?

16 Mart 2019 Cumartesi 17:34
2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi ilde kaç bekçi alınacak?

EGM 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını duyurdu. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında yapılacak alımlar için hangi ile kaç kadro ayrıldığı da belli oldu. Peki, 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi ilde kaç bekçi alınacak?

2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere alınacak 8 bin bekçi için ön başvuru işlemleri henüz başlamadı. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla istihdam edilecek bekçiler için, ön başvuru şartları da henüz netleşmedi. Bu hususlarda yeni gelişmeler oldukça haberimizde aktaracağız.

Başvurularda 40 gün beklentisi

Polis Akademisi Başkanlığı, geçtiğimiz yıl yapılan 1. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Sınavını 27 Mayıs tarihinde yayımlanan ilan duyurusunun ardından 6 Temmuz tarihinde başvuruya açmıştı.

Aradan geçen 40 günlük süre göz önüne alındığında, geçtiğimiz günlerde duyurulan Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı başvurusunun en geç 13 Nisan tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir. Bu tarihin Polis Akademisi'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak şekillenmesi beklenebilir.

Hangi ilde kaç bekçi istihdam edilecek?

Bekçiler için il ve ilçelerde ayrılan kontenjanlar netlik kazandı. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;

Adana il ve ilçelerinde 260 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Adıyaman il ve ilçelerinde 40 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Afyonkarahisar il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Ağrı il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Amasya il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Ankara il ve ilçelerinde 500 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Antalya il ve ilçelerinde 300 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Artvin il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Aydın il ve ilçelerinde 150 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Balıkesir il ve ilçelerinde 175 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Bilecik il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Bingöl il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Bitlis il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Bolu il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Burdur il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Bursa il ve ilçelerinde 325 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Çanakkale il ve ilçelerinde 60 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Çankırı il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Çorum il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Denizli il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Diyarbakır il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Edirne il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Elazığ il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Erzincan il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Erzurum il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Eskişehir il ve ilçelerinde 140 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Gaziantep il ve ilçelerinde 220 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Giresun il ve ilçelerinde 40 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Gümüşhane il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Hakkâri il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Hatay il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Isparta il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

İçel (Mersin) il ve ilçelerinde 180 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

İstanbul il ve ilçelerinde 1000 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

İzmir il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Kars il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Kastamonu il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Kayseri il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Kırklareli il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Kırşehir il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Kocaeli il ve ilçelerinde 360 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Konya il ve ilçelerinde 290 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

 

Kütahya il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Malatya il ve ilçelerinde 100 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Manisa il ve ilçelerinde 220 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Kahramanmaraş il ve ilçelerinde 140 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Mardin il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Muğla il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Muş il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Nevşehir il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Niğde il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Ordu il ve ilçelerinde 75 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Rize il ve ilçelerinde 60 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Sakarya il ve ilçelerinde 200 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Samsun il ve ilçelerinde 90 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Siirt il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Sinop il ve ilçelerinde 35 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Sivas il ve ilçelerinde 40 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Tekirdağ 125 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Tokat il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Trabzon il ve ilçelerinde 100 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Tunceli il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Şanlıurfa il ve ilçelerinde 280 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Uşak il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Van il ve ilçelerinde 100 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Yozgat il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Zonguldak il ve ilçelerinde 60 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Aksaray il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Bayburt il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Karaman il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Kırıkkale il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Batman il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Şırnak il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Bartın il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Ardahan il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Iğdır il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Yalova il ve ilçelerinde 75 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Karabük il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Kilis il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Osmaniye il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor

Düzce il ve ilçelerinde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:34
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. İstanbul
  49. Mersin
  50. Isparta
  51. Hatay
  52. Gümüşhane
  53. Giresun
  54. Gaziantep
  55. Eskişehir
  56. Erzurum
  57. Erzincan
  58. Elazığ
  59. Edirne
  60. Diyarbakır
  61. Denizli
  62. Çorum
  63. Çankırı
  64. Çanakkale
  65. Bursa
  66. Burdur
  67. Bolu
  68. Bitlis
  69. Bingöl
  70. Bilecik
  71. Balıkesir
  72. Aydın
  73. Artvin
  74. Antalya
  75. Ankara
  76. Amasya
  77. Ağrı
  78. Afyon
  79. Adıyaman
  80. Adana
  81. 2019 bekçi alımı
  82. 2019 bekçi alımı başvuruları
  83. 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman
  84. Hangi ilde kaç bekçi alınacak?
  85. 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
  86. Hangi ilde kaç bekçi istihdam edilecek?
  87. Hangi ilde kaç bekçi alınacak

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