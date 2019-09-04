2019 balık sezonu başladı mı? Hangi ayda hangi balık yenir?

Balık sezonunun açılması, av yasağının kalkması için günleri, ayları sayanlar “Av yasağı bitti mi?” sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Hangi balığın mevsimi? Eylül'de hangi balıklar yenir? İşte 2019 balık sezonuna dair merak edilenler...

Av yasağı bitti mi?

1 Eylül’den itibaren denizlerimizdeki avlanma yasağı sona erdi, pırıl pırıl derya kuzuları tezgahları şenlendirmeye başladı.

Eylül'de hangi balıklar yenir?

Eylülde hava henüz yeterince soğumadığı ve taze balıklar uzun süredir avlanamadığı için yağlı ve ağır balıkları tüketmekten kaçınmalısınız. Kılıç, palamut, istavrit, kırlangıç ve sardalyenin lezzetine güvenebilirsiniz. Büyük balık sevenlerin gözdesi lüfer de eylülde bolca çıkar.

Ekim'de hangi balıklar yenir?

Ekim geldiğinde denizlerde hareketlilik artar, balık sürülerinin göçleri başlar. Bu neredeyse her balık türünün bollaşması anlamına gelir. Palamut, barbun, tekir, levrek, sardunya hem fiyatıyla hem de lezzetiyle sizi mutlu eder. Ekimin yıldızları ise uskumru, istavrit ve kılıçtır.

Kasım'da hangi balık yenir?

Havaların kışa döndüğü kasım ayı ise yağlı balıklar için doğru zamandır. Özellikle hamsi, istavrit gibi küçük balıklar yenebilir kıvama gelir, fiyatları oldukça ucuzlar. Uskumru da hamsi ve istavrit gibidir. Daha büyük balıkları sevenler ise torik tercih edebilir. Palamut da henüz yenebilir haldedir. Kasımda pisi de nefis olur.

Aralık'ta hangi balık yenir?

Aralık da yağlı balıkların zamanıdır. Uskumru, lüfer, palamut, torik aralık ayında büyük bir zevkle tüketebileceğiniz balıklardır. Tekirin bolluğu ve hamsinin lezzeti de balık sevmeyenleri bile aralıkta balık pazarlarını dolaşmaya teşvik edebilecek düzeydedir.

Ocak'ta hangi balık yenir?

Ocakta en çok çıkan balıklardan biri uskumrudur. Lüfer, palamut ve istavrit de aynı lezzetle tüketilebilir. Yağlanmış kefal ve hamsi de sofraları süsler. Tekir, kırlangıç iyice bollaşır, çinakop ve kofana da tezgahları parlatır.

Şubat'ta hangi balık yenir?

Şubatın balığı pahalı sofraların balığı kalkandır. Lüfer, palamut ve uskumrunun son zamanlarıdır, tekirin bolluğu devam eder. Ocakta çıkmaya başlayan midyeler şubatta iyice bollaşır ve lezzetlenir. Deniz mahsulü sevenler için balığın yanında midye çeşitlerini de tüketmenin zamanı şubattır.

Mart'ta hangi balık yenir?

Martta kalkan mevsimi devam ederken, kefal ve levreğin de lezzeti zirveye çıkar. Uskumru ise en sevilen balık mezelerinden çiroz yapımına uygun hale gelir.

Levrek nisanda da çok lezzetli olur ve iyice bollaşır. Mercan, kılıç ve kırlangıç da boldur ve zevkle tüketilebilir.

Mayıs'ta hangi balık yenir?

Mayısta barbun, tekir, dil, levrek gibi balıklar bol ve lezzetli olur. Ayrıca ıstakoz, karides, yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri de mayıs ayında bollaşır. Balığın yanı sıra bu tür deniz ürünlerine de sofralarınızda yer verebilirsiniz.

Haziran'da hangi balık yenir?

Mayıs ayının ortasından itibaren av yasağı başlar. Üstelik balık nüfusu açısından haziran ayında denizlerimiz oldukça fakirleşir. Bu nedenle haziranda taze balık tüketimi pek söz konusu olmaz.

Temmuz'da hangi balık yenir?

Temmuzda sardalye görünmeye başlar. Alternatif olarak tekir ve barbunya tüketilebilir. Istakoz, karides, yengecin bolluğu devam ettiğinden balık yerine bu deniz ürünleri tercih edilebilir.

Ağustos'ta hangi balık yenir?

Ağustosta ise palamutlar çıkmaya başlar ancak yemek için balıkların biraz daha büyümesini ve çoğalmasını beklemek doğru olur. Sardalye ve mercan ise ağustosta tüketilebilecek balıklardır.