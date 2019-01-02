0553 313 94 23

2018'de Suriye'de yaklaşık 7 bin sivil öldü

Suriye'de 2018 yılında düzenlenen saldırılarda 436'sı çocuk, bin 326'sı kadın olmak üzere toplam 6 bin 964 sivil yaşamını yitirdi

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:51
2018'de Suriye'de yaklaşık 7 bin sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2018 yılında Suriye'de yaşamını yitirenlere ilişkin yayımladığı raporunda, geçen yıl bin 436'sı çocuk, bin 361'i kadın 6 bin 964 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

Raporda, Beşşar Esed rejiminin geçen yıl 713'ü çocuk, 799'u kadın 4 bin 162 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

Esed rejimine hava desteği sağlayan Rus güçlerinin geçen yılki saldırılarında 169'u çocuk, 118'i kadın 467 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları yüzünden 175'i çocuk, 118'i kadın toplam 417 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Raporda, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 247'si çocuk, 216'sı kadın bin 107 sivili öldürdüğü, terör örgütü DEAŞ'ın 82'si çocuk, 56'sı kadın 446 sivili öldürdüğü bildirildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın ise 29'u çocuk, 39'u kadın 285 sivili öldürdüğü belirtiler raporda. askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların ise 21'i çocuk, 15'i kadın 80 sivilin ölümüne neden olduğu aktarıldı.

976 kişi işkenceden öldü

SNHR, geçen yıl yüzde 97'den fazlası rejim güçlerince olmak üzere 976 kişinin işkenceden öldüğünü bildirdi.

Raporda, rejimin geçen yıl Suriye'nin çeşitli illerinde 951 kişiyi işkence ederek katlettiği bilgisine yer verildi.

YPG/PKK'lı teröristler, aynı dönemde alıkoyduğu kişilerden 10'unu, terör örgütü DEAŞ'ın ise bir kadını işkence yaparak öldürdüğü aktarıldı.

Raporda 9 kişinin askeri muhaliflerin, 5 kişinin de kimliği belirsiz tarafların işkencesi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:51
  1. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)
  2. Beşşar Esed rejimi
  3. sivil katliamı
  4. Sivil ölümleri
  5. 2018 yılı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçi öldü
    1. Asansör kabiniyle duvar arasında..
    2. Şehidin adının verildiği okulun..
    3. Afganistan'da Taliban operasyonu
    4. İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere..
    5. 3 milyon Türk Çin işkencesinde
    6. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    7. "Ben Suriyeliyim adlı şarkım için..
    8. Firari FETÖ'cünün aracına el konuldu
    9. “Gerçek yüzünüzü ortaya çıkarmak..
    10. Yavrusunu kurtarırken yaralanan köpek..
    11. FETÖ’den aranan şüphelinin aracına el..
    12. Hırsızlık zanlısını evde içtiği "puro"..
    13. Kumpas mağduru astsubay, hukuki..
    14. Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski..
    15. Mazlumun çilesi 2018’de de bitmedi!
    16. Fenerbahçe'den transfer bombası Olcay..
    17. Belediye binasından hırsızlık iddiası
    18. "İstisnalarla değil genelle uğraşıyoruz"
    19. Antalya'da sağanak etkili oluyor
    20. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş..
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde