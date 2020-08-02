2015 doğumlular ne zaman okula başlar?
2015 doğumlular anaokuluna mı 1. sınıfa mı başlar? | Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Salgının durumuna göre okullarda eğitimin hangi sistemle ilerleyeceğine karar verilecek. Pek çok kişi internette “Bu sene kaç doğumlular okula başlayacak 2020” , “2015 doğumlular anaokuluna mı başlayacak?” , “Kaç doğumlular 1. Sınıfa başlayacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
31 Ağustos Pazartesi günü okullar açılacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlar kaç doğumluların okula başlayacağını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Anaokuluna kaç doğumlular başlayacak?” , “1. Sınıfa kaçlılar başlayacak” sorularının cevaplarını araştırıyor.
2015 doğumlular ne zaman okula başlar?
E okul sistemi üzerinden veliler çocuklarının hangi okula gideceğini öğrenebiliyor. Ayrıca e okul üzerinden çocukların okula başlayacağı yaş da hesaplanabiliyor.
2015 doğumlular bu sene anaokuluna başlayacak.
ÇOCUĞUNUZUN KAÇ YAŞINDA OKULA BAŞLAYACAĞINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ