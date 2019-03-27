2014 Yerel seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı
Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimleri için sandık başına gidecek. Vatandaşlar 31 Mart akşamı sandıktan hangi partinin zaferle çıkacağını daha şimdiden merak etmeye başladı. 2019 yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları nasıl olur? AK Parti-CHP- MHP-İYİ Parti-HDP-Saadet Partisi-DSP ne kadar oy alır, oy oranları ne olur sorusunun cevabını ararken vatandaşlar bir önceki seçim olan 2014 yerel seçim sonuçlarına bakarak 31 Mart yerel seçimlerini kıyaslama yapıyor. Peki 2014 yerel seçim sonuçları nasıldı? Yerel seçim sonuçları kim ne kadar oy aldı? Hangi parti hangi belediyeyi kazandı? İşte 2014 yılı seçim sonuçları...27 Mart 2019 Çarşamba 18:34
Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimleri için sandık başına gidecek. Vatandaşlar 31 Mart akşamı sandıktan hangi partinin zaferle çıkacağını daha şimdiden merak etmeye başladı. 2019 yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları nasıl olur? AK Parti-CHP- MHP-İYİ Parti-HDP-Saadet Partisi-DSP ne kadar oy alır, oy oranları ne olur sorusunun cevabını ararken vatandaşlar bir önceki seçim olan 2014 yerel seçim sonuçlarına bakarak 31 Mart yerel seçimlerini kıyaslama yapıyor. Peki 2014 yerel seçim sonuçları nasıldı? Yerel seçim sonuçları kim ne kadar oy aldı? Hangi parti hangi belediyeyi kazandı? İşte 2014 yılı seçim sonuçları...
2014 yerel seçim sonuçları-Hangi ilde hangi parti kazandı?
31 Mart 2019 yerel seçimi öncesinde vatandaşlar geçtiğimiz seçim sonuçlarını büyük bir ilgiyle araştırıyor. Örneğin; Gaziantep şehrindeki belediye başkan adaylarını incelemek isteyen bireyler 2014 yerel seçim sonuçlarını inceleyerek son belediye başkanının hangi partiden olduğunu araştırıyor. 2014 yerel seçim sonuçları buradan takip edebilirsiniz. 2014 yerel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, yapılan son seçimlerdeki sonuçları öğrenmek istiyorlar. Tüm Türkiye 31 Mart’ta sandık başına giderek oy kullanacak. Son yapılan seçimin kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven tarafından açıklanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Seçime 26 siyasi parti katılmıştı. Haberimiz içerisinden son yapılan yerel seçim sonuçlarına ve detaylara ulaşabilirsiniz.
30 Mart yerel seçimlerinde kim ne kadar oy aldı?
2014 yılı yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2019’da sandık başına gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Son yapılan seçimin kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven tarafından açıklanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıklamıştı. İşte 2014 yılı yerel seçim sonuçları. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.
Büyükşehir belediye seçim sonuçları
Belediye seçim sonuçları
2014 yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları
AK Parti %45.50
CHP %27,79
MHP %15,21
BDP %4,18
SP %2.03
Hangi parti hangi ilde belediyeyi kazandı?
01 Adana - MHP
02 Adıyaman - AK PARTİ
03 Afyon – AK PARTİ
04 Ağrı - BDP
05 Amasya – AK PARTİ
06 Ankara – AK PARTİ
07 Antalya – AK PARTİ
08 Artvin – AK PARTİ
09 Aydın - CHP
10 Balıkesir - CHP
11 Bilecik – AK PARTİ
12 Bingöl – AK PARTİ
13 Bitlis - BDP
14 Bolu – AK PARTİ
15 Burdur – CHP
16 Bursa – AK PARTİ
17 Çanakkale - CHP
18 Çankırı – AK PARTİ
19 Çorum – AK PARTİ
20 Denizli – AK PARTİ
21 Diyarbakır - BDP
22 Edirne - CHP
23 Elazığ – AK PARTİ
24 Erzincan – AK PARTİ
25 Erzurum – AK PARTİ
26 Eskişehir - CHP
27 Gaziantep – AK PARTİ
28 Giresun – CHP
29 Gümüşhane – AK PARTİ
30 Hakkari - BDP
31 Hatay - CHP
32 Isparta - MHP
33 Mersin - MHP
34 İstanbul – AK PARTİ
35 İzmir - CHP
36 Kars - MHP
37 Kastamonu – AK PARTİ
38 Kayseri – AK PARTİ
39 Kırklareli - CHP
40 Kırşehir – AK PARTİ
41 Kocaeli – AK PARTİ
42 Konya – AK PARTİ
43 Kütahya – AK PARTİ
44 Malatya – AK PARTİ
45 Manisa - MHP
46 Kahramanmaraş - AKP
47 Mardin - BAĞIMSIZ
48 Muğla - CHP
49 Muş – AK PARTİ
50 Nevşehir - AK PARTİ
51 Niğde - AK PARTİ
52 Ordu - AK PARTİ
53 Rize - AK PARTİ
54 Sakarya - AK PARTİ
55 Samsun - AK PARTİ
56 Siirt - BDP
57 Sinop - CHP
58 Sivas - AK PARTİ
59 Tekirdağ - CHP
60 Tokat - AK PARTİ
61 Trabzon - AK PARTİ
62 Tunceli - BDP
63 Şanlıurfa - AK PARTİ
64 Uşak - AK PARTİ
65 Van - BDP
66 Yozgat - AK PARTİ
67 Zonguldak - CHP
68 Aksaray - AK PARTİ
69 Bayburt - AK PARTİ
70 Karaman - AK PARTİ
71 Kırıkkale - AK PARTİ
72 Batman - BDP
73 Şırnak - BDP
74 Bartın - MHP
75 Ardahan – AK PARTİ
76 Iğdır - BDP
77 Yalova – CHP
78 Karabük - MHP
79 Kilis – AK PARTİ
80 Osmaniye - MHP
81 Düzce – AK PARTİ
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