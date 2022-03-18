  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2013 İdari Yargı Sınavı soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gündem

2013 İdari Yargı Sınavı soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2013 İdari Yargı Sınavı'nda yaptığı usulsüzlüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 8'i yakalanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 11:31:00 -
2013 İdari Yargı Sınavı soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2013 yılında düzenlenen İdari Yargı Sınavı'nın sorularını ele geçirdikleri ve dağıttıkları, uzmanların teknik raporları ile etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleriyle tespit edilen 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay