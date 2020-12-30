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Gündem 2012'deki gibi olacak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Gündem

2012'deki gibi olacak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kar yağışı uyarılarına devam ediyor. Bazı bölgelerde yağış ve kar alarmı verilirken, kıyı kesimlerle ilgili bir analiz dikkat çekti. 2012 kışına vurgu yapan tespitlere göre; Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi kar yağışına doyacak. İşte kar yağışının ne zaman yağacağına dair tahmin...

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:26:00 -
2012'deki gibi olacak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan yarın da Marmara’da yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimleri için kar tahmini 

Öte yandan Hava Forum sitesinde yer alan bilgilere göre; 2012 yılında kıyı bölgelerde yaşanan sert kış ve kar yağışı bu yılda benzer şekilde cereyan edecek.

Tahminlere göre; ocak ayının sonlarına doğru yaşanacak hava hareketleri, kıyı kesimlere bol miktarda kar yağışı bırakabilir.

18-22 Ocak

Analizde, "Sibirya soğukları Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa’ya hakim olacak." ifadeleri yer alırken, 18-22 Ocak gibi ülkemizi de etkisi altına alacağına vurgu yapıldı.

Özetle yapılan son meteorolojik tahminlere ve değerlendirmelere göre, kutup bölgelerindeki soğukların stratosfer ısınmasına bağlı olarak bölüneceği ve ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada sert kış koşullarına neden olacağı, Avrupa Sibiryası’nın aktif hale geleceği tahmin ediliyor.

Ancak sürecin uzun olması sebebiyle sürecin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu 11

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