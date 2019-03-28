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2011’de Bahçeli’ye CHP’lileşiyoruz demiş

Sahte senet skandalı ve vergi kaçakçılığı iddiaları yüzünden Ankara’daki adaylığı tartışılan Mansur Yavaş, MHP’de siyaset yaptığı süreçte, Devlet Bahçeli’yi manevi değerlerden uzaklaşıp “CHP’lileşmekle” suçlamıştı. Yavaş’ın geçmişte eleştirdiği CHP’den bugün aday olması ‘ikiyüzlülük ve ilkesizlik’ olarak değerlendiriliyor.

28 Mart 2019 Perşembe 09:20

 Haber Merkezi 

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Sahte senet olayı yüzünden Ankara’daki adaylığı tartışılan Yavaş’ın MHP’den siyaset yaptığı süreçte, CHP’ye yönelik ağır eleştirilerde bulunduğu ortaya çıktı. Yavaş’ın 8 yıl önce MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yazdığı bir mektupta, MHP’yi “CHP’lileşmekle” suçlaması dikkat çekti.

HDP seviciden milliyetçilik dersi

Yavaş’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Ülkücü çizgiye sadakat bekleyen kitleler, Yalçın Küçük’ün teşekkürüne mazhar olmayı, milliyetçi-muhafazakar insanımızın beklentilerine tercih eden anlayışı içlerine sindirememektedirler. Ülkemizde milliyetçilikle muhafazakarlığın içiçe olduğunu bilmeyen, bunların etle tırnak gibi olduğunu algılayamayan, içinde maneviyatı barındırmayan bir milliyetçiliğin halk tarafından CHP’yle aynı kategoride değerlendirildiğini fark edemeyen bir siyaset tarzıyla bu hareketi iktidara taşıyamayız...

2014’de CHP’den aday olup, seçimin ardından istifa eden ve 2019’da tekrar CHP’den aday olan Mansur Yavaş 2011 tarihli mektubunda, “MYK’nın görüşünün ne olduğu merak bile edilmeden, ülkücü harekete yabancı dar bir kadronun elinden çıkan politikalarla “CHP’yle özdeş parti” suçlamalarına çanak tutan bir anlayış sergilenmiştir” ifadelerini kullandı. 

CHP’li seçmen ne yapacak?

Ayrıca mektupta, “Her türlü görevlendirmenin sadakat esasına göre değil, liyakat esasına göre yapılmasını, istişare ve karar organlarının gerçek amacına uygun kullanılmasını, seçmende oluşan ‘CHP’lileşme’ algısını giderecek ülkücülüğe özgün siyaset anlayışına tekrar kavuşulmasını ümit ediyorum. Aksi halde ortaya çıkacak tablonun vebalini hiç kimsenin taşıyamayacağını hatırlatmak istiyorum” uyarısı yer alıyor. Yavaş’ın bu mektubunun ardından CHP’li seçmenlerinin nasıl bir tavır göstereceği merak ediliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:20
  1. CHP
  2. İYİ Parti
  3. HDP
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  5. MHP
  6. MHP lideri Devlet Bahçeli
  7. Mansur Yavaş

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