Sözde şike davası sebebiyle 2011 yılında oynanmayan Süper Kupa maçının oynanması için Fenerbahçe talepte bulundu. Peki, final maçı oynanacak mı?

2011 Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Süper Kupa 2011 finali oynanır mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin talebini değerlendirdi. Özdemir, "Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur" dedi.

2011 yılı kupa şampiyonu Beşiktaş'ta maçın oynanması yönünde destekte bulundu. Beşiktaş futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada "Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz" dedi.