20.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اَمَّا الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰىؗ نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

" İman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık, hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır.”

(Secde Suresi - 19) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Genç bir kız, Aişe'nin yanına girdi ve:

"Babam beni istemediğim halde kardeşinin oğluna verdi. Benimle, onun itibarsızlığını kaldıracak." dedi. Aişe:

"Peygamber gelinceye kadar otur." dedi.

Sonra Resûlullah geldi ve kız ona olayı anlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber babasına haber gönderdi ve onu çağırıp teklifi kabul edip etmeme tercihini kıza bıraktı. Kız:

"Yâ Resûlallah! Babamın yaptığına razı oldum. Lakin ben babaların bu işte zorlamaya hakları olmadığını kadınlara öğretmek istedim." dedi.

(Neseî, Nikâh 36)