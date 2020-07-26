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Eğitim

200 puanla hangi sözel bölüme girebilirim?

Kaç puanla hangi üniversiteye girerim? | Üniversite tercih dönemi 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona erecek. Sözel puanıyla üniversiteye yerleşecek olanlar “Sözelden kaç puan alırsam üniversiteye yerleşirim?” , “200 puanla hangi bölüme girebilirim” , “Sözel 200 puanla hangi üniversiteye yerleşirim” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:49:00 -
200 puanla hangi sözel bölüme girebilirim?

Üniversite sonuçları kadar öğrenciler tercih dönemini de inceliyor. Tercihler 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sözel puanla yerleşecek olanlar kaç puanla hangi bölüme gireceklerini araştırıyor.

200 puanla hangi sözel bölüme girebilirim?

Üniversiteye sözel puanla yerleşecek olanlar puanlarıyla hangi okula girebileceklerini inceliyor.

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YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir. 

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