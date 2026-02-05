  • İSTANBUL
Gazze için yeniden yolda! Küresel Sumud Filosu 29 Martta Barselona'dan hareket edecek

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, sağlık çalışanları ve uluslararası aktivistlerin katılımıyla 29 Mart’ta Barselona’dan yola çıkmaya hazırlanıyor

Gazze’ye yönelik insani yardım girişimleri kapsamında organize edilen Küresel Sumud Filosu’nun, 29 Mart’ta İspanya’nın Barselona kentinden hareket edeceği duyuruldu. Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, filonun hem insani yardım ulaştırmayı hem de Gazze’de devam eden insani krize uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçladığı belirtildi.

 

Filoya, sağlık çalışanları, savaş suçları araştırmacıları ve farklı ülkelerden sivil toplum temsilcilerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişinin katılması bekleniyor. Girişimin, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukaya dikkat çekmeyi hedefleyen en büyük koordineli deniz ve kara hareketlerinden biri olacağı ifade edildi.

 

Planlanan kalkış noktaları arasında İspanya’nın yanı sıra İtalya ve Tunus da yer alırken, süreç ilerledikçe farklı ülkelerden yeni gemilerin de filoya katılmasının beklendiği kaydedildi.

Geçmiş Seferde Müdahale Yaşanmıştı

Geçtiğimiz yıl Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırmayı hedefleyen benzer bir girişim, soykırımcı israilin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Yolculuk sırasında savaş gemileri tarafından kuşatılan filodaki teknelere el konulduğu, çok sayıda uluslararası aktivistin gözaltına alındığı ve Ketziot Hapishanesi’ne götürüldüğü bildirilmişti.

 

Küresel Sumud Filosu’nun, bugüne kadar Gazze’ye toplu şekilde insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan en büyük filo girişimlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

