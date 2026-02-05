Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde peş peşe meydana gelen iki büyük deprem, 11 ili yıktı. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, inşa seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik kapsamında inşa edilen yaklaşık 500 bin konutta milyonlarca depremzede yeni yuvalarına kavuştu.

Deprem bölgesi yeni yapılarıyla yeniden ayağa kalkarken, muhalif kesimlerden elle tutulur tek bir icraat ise görülmedi.

Deprem sonrası muhalefet tarafından yalnız bırakıldıklarını dile getiren depremzede vatandaşlar, depremin yıl dönümünde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto ile karşıladı.

KONVOYU YUHALADILAR

Özel'in kente giriş yapan konvoyunu yuhalamalarla karşılayan protestocular, "Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" yazılı pankart taşıdı. Depremzedeler Özel’e “Bugüne kadar neredeydin?” diye sordu.

Özel'in konuşması sırasında da devam eden protesto, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.