Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

SON DAKİKA
Gündem

‘Asrın felaketi’ olarak tarihe geçen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ‘asrın seferberliği’ ile yeniden ayağa kaldırılan deprem bölgesinde turistik tura çıkan CHP lideri Özgün Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depremzedeler tarafından yuhalandı. Depremzedeler, hem konvoyunu hem konuşmasını protesto ettiği Özgür Özel’e “Bugüne kadar neredeydin” diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde peş peşe meydana gelen iki büyük deprem, 11 ili yıktı. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, inşa seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik kapsamında inşa edilen yaklaşık 500 bin konutta milyonlarca depremzede yeni yuvalarına kavuştu. 

Deprem bölgesi yeni yapılarıyla yeniden ayağa kalkarken, muhalif kesimlerden elle tutulur tek bir icraat ise görülmedi. 

Deprem sonrası muhalefet tarafından yalnız bırakıldıklarını dile getiren depremzede vatandaşlar, depremin yıl dönümünde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto ile karşıladı. 

KONVOYU YUHALADILAR 

Özel'in kente giriş yapan konvoyunu yuhalamalarla karşılayan protestocular, "Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" yazılı pankart taşıdı. Depremzedeler Özel’e “Bugüne kadar neredeydin?” diye sordu.  

Özel'in konuşması sırasında da devam eden protesto, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu. 

Yorumlar

özgür bey gercekten ne yaptığını bilmiyor

ögür beye tavsiyem yanındaki demcileri kemalcileri acilen uzaklastırmalı kendisne yakın gözüken demciler ya bunlar size oy vermiyor bunların batıda oy oranalrı yüzde 2.8 bunlar deme atıyor türkleri kızdırıyorsunuz aynı kemal gibi ben iktidar değil muhalefet olmak istiyorm diyorsunuz

resat,

kötügünde sütre gerisinden seyredenler, yıkılanlar ayağa kaldırıldıktan sonra, enönde görünme gayretinde ,algı tiyatrolarıyla ,oy peşinde, bu özellik bunların tanıtıcı sıfatlarındandır,,bakın seçim konuşmalarında asla HİZMETLE ALAKALI BİRTEK SÖZ YOKTUR , BATIPERESTLİK, KEMALİSTLİK,ALGIDAN BAŞKA ,
