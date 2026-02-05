Sergen Yalçın'dan "Yavan" Teselli! Beşiktaş grupta lider ama taraftarın sabrı taşıyor

Sahada varlık gösteremeyen, başarıdan uzak ve temposuz bir futbol sergileyen siyah-beyazlıların hocası, "Çok iyi oynadığımızı söylemek zor" diyerek adeta faturayı kendine kesti. 1. Lig ekibi karşısında galibiyet koparmak yerine "1-1'lik skor adaletli" diyerek yetinen Yalçın'ın bu "kabullenmiş" tavrı, şampiyonluk hedefleyen bir camianın ağırlığıyla ne kadar örtüşüyor, büyük bir soru işareti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kupa maçları gerçekten zor oluyor. Özellikle Kocaeli deplasmanı zor. İç saha oyununu iyi oynayan, iyi mücadele eden bir ekip. Bizim için bugün zor oyun oldu. Sonucunda gruptaki liderliğimiz devam ediyor. Türkiye kupası ana hedeflerimizden biri bu sezon, gidebildiğimiz kadar gitmeyi planlıyoruz. Umarım bu yolda başarılı olabiliriz. Çok iyi oynadığımızı söylemek zor. Ama iyi mücadele ettik. Farklı oyuncularla oynadık, oyunun devamında oyunu değiştirmek için hamleler yaptık. 1-1’lik skor biraz adaletli gibi duruyor. Kaybedebilirdik de. Erken penaltı olmasa öne de geçebilirdik. İyi başlamıştık maça. Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanacağız" diye konuştu.

"Kimin haklı olduğunun önemi var mı? Maç 1-1 bitmiş"

Penaltı pozisyonlarıyla ilgili olarak Yalçın, "Kocaelispor’un penaltısında Ndidi’nin eline çarptı, penaltı gibi duruyor. Bizim penaltı pozisyonu çok uzaktı. Göremedik. Herhalde orada bindirme var. Televizyondan daha iyi izlersiniz. Benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum ama sezon başından beri derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltıları hiçbir zaman bağıra bağıra dile getirmiyoruz. Ama siz bir tane penaltıyı dile getiriyorsunuz bir kupa maçında. Burada kimin haklı olduğunun bir önemi var mı ya! Maç bitmiş. Kocaelispor iyi oynamış, bunları söylemenin kime ne faydası var ki. Kocaelispor iyi bir takım. İçeride iyi oynuyorlar. İyi kadro kurmuşlar. Ligde olması gereken camialardan bir tanesi. Taraftarı, stat, her şey çok güzel. Bunları söylememi istiyorsanız, söyledim" açıklamasında bulundu.

"Kocaelispor’un oyuncularıyla ilgilenmiyorum"

Kocaelispor’dan Habip Ali Keita ile ilgilendikleri yönündeki haberlerle ilgili olarak net yanıt veren Sergen Yalçın, "Kesinlikle Kocaelispor’un hiçbir futbolcusuyla ilgilenmiyoruz" dedi.

"Tansiyonun bu kadar yükselmesi bana garip geldi"

Maçtaki tansiyonun yüksekliğiyle ilgili olarak Sergen Yalçın, "Bende çok anlamadım bu kadar tansiyonun yükselmesini. Taraftarın oyunun içine girmesi güzel. Tabii ki Kocaelispor taraftarı, takımını desteliyor, onu anlayabilirim ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışlarını anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmak zorundayız. Takım yönetiyoruz, maç oynuyoruz. Hakem lehte ya da aleyhte kararlar verebiliyor. Bunu daha önce de çok gördük. Herkesin başına gelebiliyor. Onlara da geliyor, bize de gelebiliyor. Birçok takım serzenişte bulunabiliyor bunlarla ilgili. Tansiyonun bu kadar yükselmesi bana garip geldi. Kupa maçı oynuyoruz. Lig maçı da oynamıyoruz. Kocaelispor’un ligde sıkıntısı da yok. İyi kadroları da var. Başarılı olacaklarını da düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş" sözlerini kaydetti.

"Grup liderliği" mazeret değil, Beşiktaş futbolu nerede?

Kocaelispor gibi alt ligden bir rakip karşısında "skor adaletli" demek, aslında Beşiktaş’ın saha içindeki acziyetinin itirafıdır. Sergen Yalçın’ın "Grup liderliğimiz devam ediyor" tesellisi ise taraftarın gözünde tamamen bir "skor tabelası arkasına sığınma" hamlesinden öteye geçemedi. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada, "Liderlik bizi ilgilendirmez, biz ruhsuz futbolu değil Beşiktaş ruhunu görmek istiyoruz" diyerek Yalçın'ın "rahat" tavrına sert tepki gösterdi. Maç boyu sadece 3 isabetli şut çekebilen bir takımın başında, bu gidişata nasıl bir neşter vurulacağı merak konusu.