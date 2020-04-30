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Ekonomi

200 aileye gıda yardımı

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:59:07 -
200 aileye gıda yardımı

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımına başlandı. Yaklaşık 100 gıda kolisi ile başlatılan yardım kampanyasının, hayırseverlerin destekleriyle 200 gıda kolisi dağıtılacağı belirtildi.


Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Köse, “Korona virüs (Kovit-19) salgını ile mücadele ettiğimiz bu hassas günlerde, buruk olarak yaşadığımız Ramazan-ı Şerifin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyoruz. Vakfımızın fedakar gençleriyle el ele verip,yardımseverlerin katkılarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi olarak dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.

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