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Gündem 20 yılla aranıyordu: Polisten kaçamadı!
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20 yılla aranıyordu: Polisten kaçamadı!

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20 yılla aranıyordu: Polisten kaçamadı!

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yürütüldü. Yapılan operasyon kapsamında, "gece vakti yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.T. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

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