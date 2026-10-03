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Edirne’de korkunç olay: Meriç Nehrinde cansız beden bulundu!

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IHA Giriş Tarihi:

Edirne’de korkunç olay: Meriç Nehrinde cansız beden bulundu!

Edirne’de Meriç Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

#1
Foto - Edirne’de korkunç olay: Meriç Nehrinde cansız beden bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Edirne’de Karaağaç Fen Lisesi mevkiinde Meriç Nehri’nde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#2
Foto - Edirne’de korkunç olay: Meriç Nehrinde cansız beden bulundu!

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İtfiaye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

#3
Foto - Edirne’de korkunç olay: Meriç Nehrinde cansız beden bulundu!

Ceset, ekiplerin çalışmasının ardından nehirden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

#4
Foto - Edirne’de korkunç olay: Meriç Nehrinde cansız beden bulundu!

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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