Kirlerini Eyüp’e de bulaştırdılar

Buğra Kardan İstanbul

Avrupa gününü bahane ederek Eyüp Sultan Camii’ne karşı kadeh kaldıran, ecdat yadigârı Feshane’de LGBT sergisi açarak ilçenin manevi ruhuna gölge düşüren CHP/YP’liler, şimdi de kirlerini Eyüpsultan Belediyesi’nin kasasına bulaştırdı. İGDAŞ Genel Müdürü olduğu dönemde yaptığı araç kiralama vurgunu ile gündeme gelen ve sadece bir araç için günde asgari ücretin 2,25 katı kiralama bedeli ödendiği belirlenen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi yolsuzluk sebebiyle gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verilenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara’ya gönderildi.

EYÜPSULTAN’I SIFIRLADILAR

Özmen’in oturduğu Eyüpsultan Belediyesi, yaşanan yolsuzluklar sebebiyle iki yılda dar boğaza düştü. Belediyeye ait hizmet alanlarında çalışan yaklaşık 300 sözleşmeli işçiyi işten çıkaran yöneticiler, çalışanların tediyelerini yatırmadığı gibi sözleşmeli personelin işine son verdi. İşçilerin lokmasına bile gözünü diken Özmen yönetimi, yemekhaneleri kapatırken, personel servislerini de kaldırdı. AK Parti’den CHP’ye geçtikten sonra skandalların eksik olmadığı Eyüpsultan Belediyesi, yaşanan soygun sonrası kasada para kalmadığı için son dönemde personel maaşlarının bile taksitle ödüyordu.

İHANETİ TAÇLANDIRAN YOLSUZLUK

Vakayı Akit’e değerlendiren Araştırmacı-Yazar Mustafa Albayrak, şunları söyledi: “İmamoğlu’nun vurgun ağının Eyüpsultan’ı da sardığını görüyoruz. Yazık! Evliya ve asfiya kabrine karşı kadeh kaldırılarak, tarihi Feshane’de sapkınlık propagandası yapılarak sahnelenen ihaneti taçlandıran da yolsuzluklar oldu. İstanbul gibi Eyüpsultan’ın da yılları zayi oldu. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve ekibinin akıbetini göreceğiz. Tabii İmamoğlu, İstanbul’da planlı ve örgütlü ilerledi. Tüm başkan adaylarını kendisi belirledi. Adaylar da başkan seçilen isimler de İmamoğlu’nun bürokratları ya da tanıdıkları idi. Özmen de İmamoğlu’nun inisiyatifiyle seçilen biri idi. Zaten İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduğu dönemde Özmen İGDAŞ Genel Müdürü idi. Hâsılı Özmen de dahil İmamoğlu’nun aday yaptığı, göreve getirdiği figürleri örgüt elemanı olarak nitelemek mümkün. Bu figürler, bir amaç ya da gaye için göreve getirildiler. Bunların tecrübeli, ehliyetli, emin olup olmadıklarına bakılmadı. Tek İstanbul’da değil, başka yerlerde de aynı tabloyla karşılaşıldı. İzmir’de Menderes’in yönetimi belediyecilikle alâkası olmayan birine verildi. Örnekleri artırabiliriz. Ancak İmamoğlu’nun atadığı figürler, talimatlara uymakla yükümlüydüler. İmamoğlu’nun illegal örgütüne çalışmakla mükelleftiler. O nedenle Eyüpsultan Belediyesi’ne yapılan operasyon şaşırtıcı değil. Bu da İmamoğlu’nun illegal örgütüne dönük bir operasyon. Çünkü Özmen de dahil CHP’li belediye başkanlarının ne amaçla, gayeyle göreve getirildiği belli. Bunların bir bir içeri alınması da yadırganmamalı. Çünkü her bir başkanın bir yanlışı var.”

FONLAMA SİSTEMİNİN KÖLELERİ

Avukat Tarcan Ülük de şunları dile getirdi: “CHP belediyeciliği, uzun zamandır genel siyaseti fonlama üzerine kurulmuş vaziyette. YP de oradan öğrendiğini devam ettiriyor. Görünen köy kılavuz istemez. Yani bu belediyecilik falan değil, bu siyaseti fonlama sistemi hâline getirmek. Ve sözünü ettiğimiz fonlama sistemine uyumlu olan arkadaşları yani yolsuzluğu kılıfına uydurarak yapmak konusunda maharetli olanları belediye başkan adayı yapıyorlar. Bunu bilmeyen yok. Yani tutup da herkesin bildiğini ayrıca ispata gerek de yok. İşte Eyüpsultan Belediye Başkanı önemli bir örnek. Eyüpsultan’da olanlar önemli bir misal. Neticede CHP ve YP’nin mantalitesi aynıdır. O mantalite de belediyeciliği genel siyaseti fonlamaya dayanıyor. Genel siyaset, patronculuk oynuyor. Merkezde bulunanlar, belediyelere kendi adamlarını yerleştiriyor ve oradan elde ettikleri paralarla hem ticaretlerini hem siyasetlerini fonluyorlar. Bunlar, sistemi böyle yürütüyorlar. Arada da çıkıp ‘Cumhuriyet’ diyorlar, Cumhuriyet’e sadık değiller, ‘Halk’ diyorlar, halkı düşündükleri yok.”