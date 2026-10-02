Cemil Tugay'dan seçmenini şok eden karar! CHP'nin ardından Atatürk'ü de sildi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etmesinin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki üyeliğini de sonlandırırken, bu hamlenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin hemen ardından gelmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi gündemde yeni bir adımla gündeme geldi. Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi üyeliğini sonlandırdı. Tugay, daha önce CHP’den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürme kararı almıştı.
Cemil Tugay, CHP üyeliğinin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki (ADD) üyeliğini de sonlandırdı. Tugay’ın bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından geldi.
ADD ÜYELİĞİNDEN DE İSTİFA ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi gündemde yeni bir adımla gündeme geldi. Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi üyeliğini sonlandırdı.
Tugay, daha önce CHP’den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürme kararı almıştı.
CHP’DEN HAZİRAN AYINDA AYRILMIŞTI
Cemil Tugay, 18 Haziran 2026’da CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Tugay, kararının gerekçesi olarak CHP’de yaşanan “mutlak butlan” sürecini ve parti içerisindeki gelişmeleri göstermiş, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız şekilde sürdüreceğini belirtmişti.
Tugay'ın istifasının ardından siyasi geleceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, belediye başkanı daha önce herhangi bir partiye geçme planının bulunmadığını ve bağımsız kalacağını açıklamıştı.
ERDOĞAN İLE BEŞTEPE’DE GÖRÜŞTÜ
Tugay’ın ADD üyeliğinden ayrılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede İzmir’in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projelerin ele alındığı açıklandı. Tugay da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İzmir’in gündemindeki önemli konular ile kentteki projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdiğini belirtti.
SİYASİ GELECEĞİ MERAK KONUSU
Tugay’ın CHP’den ayrılmasının ardından AKP’ye katılacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Tugay ise daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir partiye geçme planının olmadığını söylemişti.
ADD üyeliğini de sonlandırması ve Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Ancak Tugay’ın herhangi bir siyasi partiye katıldığına ilişkin şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.
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