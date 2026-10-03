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Kurtlar ahıra daldı: 18 koyunu telef etti

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Kurtlar ahıra daldı: 18 koyunu telef etti

Kastamonu’da bir ahıra giren kurtlar, 18 koyunu telef etti, 11 koyunu da yaraladı. Olay, hayvan sahiplerini ve bölge sakinlerini tedirgin etti.

#1
Foto - Kurtlar ahıra daldı: 18 koyunu telef etti

Merkeze bağlı Hacımuharrem köyü Zangılar Mahallesi'nde Murat Sarıcıoğlu'na ait ahıra gece saatlerinde kurtlar girdi. Ahırda çoğunluğu gebe olan 55 koyundan 18'ini telef eden kurtlar, 11 hayvanı da ağır yaraladı.

#2
Foto - Kurtlar ahıra daldı: 18 koyunu telef etti

Olay karşısında büyük üzüntü yaşayan Sarıcıoğlu'nun durumu Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine köye gelen ekipler ahırda inceleme yaptı.

#3
Foto - Kurtlar ahıra daldı: 18 koyunu telef etti

Sarıcıoğlu, gece saatlerinde ahıra giren kurtların sürüdeki koyunlara büyük zarar verdiğini söyledi.

#4
Foto - Kurtlar ahıra daldı: 18 koyunu telef etti

Köpeklerin sesine uyandıklarını belirten Sarıcıoğlu, "Gece saat 4-4.30 gibi ahıra kurt giriyor 3 tane. Sürünün içindeki koyunlara dalıyor. Dalınca da 18 tanesini telef ediyor, 11'i ağır yaralı. Hepsi de hamile olmak şartıyla sürünün içinde hepsini mahvediyor. Köpeklerin sesiyle dışarı çıktık tabii ama biz gelene kadar 3 tane kurt gitti. Baktık, manzaranın çok feci olduğunu gördük." diye konuştu.

#5
Foto - Kurtlar ahıra daldı: 18 koyunu telef etti

Sarıcıoğlu, 10 yıllık emeklerinin boşa gittiğini ve yaklaşık 500 bin lira zararlarının olduğunu ifade ederek, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini dile getirdi.

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