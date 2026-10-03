Kurtlar ahıra daldı: 18 koyunu telef etti

Köpeklerin sesine uyandıklarını belirten Sarıcıoğlu, "Gece saat 4-4.30 gibi ahıra kurt giriyor 3 tane. Sürünün içindeki koyunlara dalıyor. Dalınca da 18 tanesini telef ediyor, 11'i ağır yaralı. Hepsi de hamile olmak şartıyla sürünün içinde hepsini mahvediyor. Köpeklerin sesiyle dışarı çıktık tabii ama biz gelene kadar 3 tane kurt gitti. Baktık, manzaranın çok feci olduğunu gördük." diye konuştu.