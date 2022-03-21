20 milyon euro'yu getiren Altay'ı alır!

Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetim, Altay ve menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan 23 yaşındaki milli kalecisi ile 5 yıllık ön protokol imzaladı.

Ajansspor'un haberine göre, Altay Bayındır'ın sözleşmesinde 20 milyon euro'ya serbest kalma maddesi yer alacak. Altay ile yapılan ön protokol sonrası resmi sözleşme ise sezon sonu statta yapılacak olan özel bir törenle imzalanacak.

Altay'ın yıllık ücreti ve sözleşme şartları belli oldu

Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan Altay Bayındır yeni sözleşmesiyle yllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Başarılı file bekçisine yıllık 200 bin Euro'dan toplam 1 milyon Euro imza parası ödenecek.

Altay Bayındır başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde 23 yaşındaki kaleci 200 bin Euro şampiyonluk primi alacak.

Altay Bayındır, Avrupa kupalarında alınacak olan her başarı için 50 bin Euro ekstra bonus elde edecek.