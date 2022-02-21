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Spor 20 milyon euro bekleniyordu, hiç bir teklif gelmedi!
Spor

20 milyon euro bekleniyordu, hiç bir teklif gelmedi!

Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai için West Ham, Chelsea, Milan takımlarının talip olduğu iddia edilirken tek bir teklifin gelmediği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 20:13:00 - 2022-02-21 20:14:10
20 milyon euro bekleniyordu, hiç bir teklif gelmedi!

Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai için West Ham, Chelsea, Milan takımlarının talip olduğu iddia edilirken tek bir teklifin gelmediği açıklandı.

20 milyon Euro iddiası

İngiliz Sky Sports'un haberine göre West Ham United'ın Attila Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilirken başta Chelsea olmak üzere Milan ve Newcastle United'la da ismi sık sık anılmıştı. Ancak Szalai için Fenerbahçe'ye gelen herhangi bir resmi teklif olmadı.

Fenerbahçe ile 56 maça çıkan Szalai, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro olan Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Szalai transferi konusunda "Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım." demişti.

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