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İSLAM 20 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-09-20 06:31:00 -
20 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (20 Eylül 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



اَلَّذٖينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبٖيلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Hem kendileri inkâr eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu, bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz."

(Nahl Suresi, 88)    (Meâl Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Allah’ın hiç kimseye hiçbir şekilde zulmetmeyeceği, günahkârlara da hak ettiklerinden fazla ceza vermeyeceği muhakkaktır. Ancak kendileri inkâr ettikleri gibi başka insanların hidayete ulaşmalarını da engelleyenler, bu tutumlarıyla insanların dinî ve mânevî hayatları için bir fesat, bir bozgunculuk unsuru haline gelenlerin suçları artık bireysel olmanın ötesine taştığı için cezaları da insanların mânevî hayatlarına verdikleri zarar ve tahribatın derecesine göre artacak, katlanacaktır; bu adaletin gereğidir. Nitekim bu hususa Ankebût sûresinde de (29/13) işaret buyurulmuş;

Hz. Peygamber de iyilik yolunda öncülük edenlerin, o yolda gidenlerin sevabınca ödüllendirileceğini, kötülük çığırı açanların da bu yüzden kötülüğe bulaşanların günahları kadar günah yükleneceğini bildirmiştir.

(Müslim, “İlim”, 15; “Zekât”, 69; Nesâî, “Zekât”, 64; Müsned, IV, 357, 359, 360, 361).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 420

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir; iyi işlerinizi görünce sevinirler.

Böyle olmayan işleriniz için, 'Ya Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al.' derler."

Kaynak: Müsned, 20/114; Hakim-i Tirmizi, Nevadiru’l-Usûl, 2/260




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