20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının yapıldığı törende butona bastı ve atama işlemi yapıldı.
Binlerce öğretmenin merakla beklediği haber sonunda geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapmak üzere törene katıldı. Atamaya 48 bin 895 aday girdi. Adaylar arasında 20 bin öğretmenin atamasını yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama töreninde açıklamalarda bulundu.
Doluluk oranı yüzde 93 oldu
Selçuk, şehit Aybüke ve Necmettin öğretmenin hatırasının yeni öğretmenlere emanet olduğu belirterek, ‘Türkiye’de bugün itibariyle öğretmen doluluk oranımız yüzde 93’e ulaştı’ dedi.
e-Devlet üzerinden bakılacak
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.