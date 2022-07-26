20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen alıları eylüle yetişecek mi? 2022 öğretmen atama takvimi:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim işlemeye devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru nasıl yapılır? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Ön başvuru süreci 26 Temmuz'a kadar sürecek.

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Özer, öğretmen atamalarına ilişkin soruya ise "20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. 20 bin öğretmen atamasındaki dağılımı önceliklerimize göre belirledik. En büyük önceliği okul öncesi eğitime verdik. 7 bin 503 okul öncesi öğretmen alacağız. İkinci ağırlığı sınıf öğretmenliğine verdik. Özel eğitime de bin 250 öğretmen planladık. Sınıf öğretmeni ise 2 bin 223 olarak belirlendi. 39 alanda öğretmen alımlarıyla ilgili süreçler devam ediyor" şeklinde cevap verdi.

20 bin öğretmen atama takvimi

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.