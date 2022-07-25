20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Geçtiğimiz aylar içinde gerçekleşen 15 bin öğretmen atamasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin haber öğretmen adaylarında büyük heyecana neden oldu.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim işlemeye başladı.

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvurular 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları da sözleşmeli öğretmenlik alımı için ön başvuruda bulunan adaylar tarafından bir hayli merak ediliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak. Atama başvurularında 2021 KPSS puanı referans alınacak.