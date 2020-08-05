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Eğitim

2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ön lisans mezunlarının diplomalarını lisansa tamamlamak için girdikleri bir sınav türüdür. DGS 2020 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Peki ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı için hangi programlar seçilebilir? 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri hangileri? 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri AÖF. İşte 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri ÖSYM İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:42:00 -
2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapılan bölümler, 2 yıllık ön lisans programlarıyla bağlantılı olan 4 yıllık lisans bölümleridir. Ön lisans eğitiminin içeriğine ve kapsamına göre tercih edilebilecek 4 yıllık lisans programları da değişir ve çeşitlenir. ÖSYM tarafından yayımlanan DGS Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu incelendikten sonra DGS bölümleri ve üniversitelerin puanları birlikte değerlendirilerek ÖSYM internet sitesinden başvuru yapılır. İşte ÖSYM DGS 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri.

DGS geçiş bölümleri listesi için tıklayınız

 

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