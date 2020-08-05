Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapılan bölümler, 2 yıllık ön lisans programlarıyla bağlantılı olan 4 yıllık lisans bölümleridir. Ön lisans eğitiminin içeriğine ve kapsamına göre tercih edilebilecek 4 yıllık lisans programları da değişir ve çeşitlenir. ÖSYM tarafından yayımlanan DGS Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu incelendikten sonra DGS bölümleri ve üniversitelerin puanları birlikte değerlendirilerek ÖSYM internet sitesinden başvuru yapılır. İşte ÖSYM DGS 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri.

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