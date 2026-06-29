Çeşme'den Bodrum'a, Marmaris'ten Belek'e halk plajlarına yoğun ilgi: Ücretsiz halk plajı sayısı yükseliyor...

Ege Bölgesi’nde ise özellikle Çeşme, Marmaris ve Türkbükü gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerde hayata geçirilen halk plajlarının, her gelir grubundan vatandaşımızın denizden eşit şekilde faydalanabilmesine imkan sunduğunun altını çizen Akkaya, “Turizm maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde halk plajlarımız, kaliteli hizmeti erişilebilir fiyatlarla sunarak önemli bir sosyal denge unsuru haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde mevcut tesislerimizin hizmet kalitesini daha da yükseltirken, yeni yatırımlarla bu modeli farklı destinasyonlara taşımayı hedefliyoruz” dedi. ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR Ücretsiz girişli halk plajlarında gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, temizlik uygulamaları ve erişilebilirlik yatırımları ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor. Halk plajı yöneticileri, her geçen yıl artan ziyaretçi memnuniyetinin sunulan hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtiyor. Antalya Kemer’deki Bahçecik Halk Plajı Sorumlusu Harun Köktürk, yapılan çalışmalarla plajın daha modern ve estetik bir görünüme kavuştuğunu belirterek özellikle temizlik ve düzen konusunda ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Antalya Belek Halk Plajı Sorumlusu Kenan Kışla ise dumansız hava sahası uygulamasının pilot bölgede başarıyla sürdürüldüğünü, yeşil alanlarla denizin bütünleştiği ferah atmosferin misafirler tarafından beğeniyle karşılandığını ifade etti. Muğla Marmaris İçmeler Halk Plajı Sorumlusu Basri Ersin Seval, güler yüzlü hizmet anlayışı ve genç ekip yapısının yanı sıra yeme-içme hizmetlerinde sağlanan iyileşmelerin de ziyaretçiler tarafından takdir edildiğini belirtti. Muğla Bodrum Torba Halk Plajı’nda deniz suyu kalitesi, çevre düzenlemesi ve hizmet çeşitliliğine yönelik memnuniyetin öne çıktığı, özellikle ailelerin güvenle tercih ettiği bir sosyal yaşam alanı haline geldiği ifade etti.