Çeşme'den Bodrum'a, Marmaris'ten Belek'e halk plajlarına yoğun ilgi: Ücretsiz halk plajı sayısı yükseliyor...
Çeşme’den Türkbükü’ne, Marmaris’ten Kemer’e kadar Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarında hizmet veren ücretsiz girişli halk plajları, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, vatandaşların denize güvenli, konforlu ve nitelikli koşullarda erişimini sağlarken sosyal yaşamın da önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Ücretsiz giriş, yüksek hizmet standartları ve erişilebilir yapısıyla öne çıkan halk plajları, yerli ve yabancı misafirlerin ortak tercihi oluyor. Türkiye genelinde bugün 12’si Mavi Bayraklı olmak üzere 20 noktada hizmet veren halk plajları ağı, 2026 yılında Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz’da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonunda 23’e ulaşacak.