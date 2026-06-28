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Dünya Terörist Netanyahu'dan "Erdoğan" açıklaması
Dünya

Terörist Netanyahu'dan "Erdoğan" açıklaması

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Terörist Netanyahu'dan "Erdoğan" açıklaması

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hedef alarak skandal ifadelere imza attı. Konuyu ABD'ye taşıyacaklarını belirten Netanyahu, Erdoğan'ı ciddiye aldıklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Netanyahu, konuyu en büyük müttefikleri ABD'ye taşıyacaklarını söyledi.

"BİRİ SİZİ YOK EDECEĞİNİ SÖYLÜYORSA CİDDİYE ALIN"

Toplantı sırasında Türkiye'den gelen açıklamaların İsrail cephesinde ne kadar ciddiye alındığının altını çizen Netanyahu, tarihi bir atıf yaparak durumu şu sözlerle özetledi:

"Neredeyse hiçbir gün geçmiyor ki Erdoğan İsrail devletinin yok edilmesi çağrısında bulunmasın. Biz bu sözleri çok ciddiye alıyoruz, çünkü halkımızın tarihinde öğrendiğimiz bir şey varsa o da şudur; biri size sizi yok edeceğini söylüyorsa, onu ciddiye alırsınız."

 

"AMERİKALI DOSTLARIMIZIN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİZ"

Bu değerlendirmelerin ardından meselenin artık uluslararası diplomasi arenasına taşınacağını açıkça ifade eden Netanyahu, İsrail yönetiminin temel hedefinin, Türkiye'nin söylemlerine karşı yürütülecek açık mücadeleye ABD'yi de dahil etmek olduğunu vurguladı. Ülkesinin güvenliğine yönelik tavizsiz bağlılığını dile getiren İsrail Başbakanı, planladıkları diplomatik hamleye ilişkin, "Söylenenleri ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın dikkatini de bu açıklamalara çekeceğiz. Olan biteni kesinlikle görmezden gelmiyoruz." dedi.

ERDOĞAN: GAZZE'NİN HESABI MUTLAKA SORULACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katıldı. Erdoğan, Gazze'deki katliamın hesabının sorulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak, bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse bu kadro soracak. Kardeşlerim samimiyetle söylüyorum, yükünüz çok ağır. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz. Yorulan varsa kenara gelsin. Kenara gelmeyen meydana gelsin. Bizim hareketimiz muhabbet üzerine kurulu."

 

"NETANYAHU'NUN SALDIRILARI TÜRKİYE'Yİ DE TEHDİT EDER NOKTAYA GELDİ"

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısında İsrail'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan şunları söylemişti: "İsrail aynı anda İran'a saldırmış; yetmemiş, Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır. İsrail, Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3 bin 700'e ulaşmıştır. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerinin ve Akdeniz'i istikrarsız yapmak için sinsi bir çabanın içerisine girmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşımıştır, Suriye ve Lübnan bağımsız iki devlettir, ancak bu iki devlet aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir."

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Yorumlar

Mehmet

Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik hakaret dolu açıklamaları ve ABD'yi bu konuda taraf yapmaya çalışması ülkemiz için büyük bir tehdit. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, İsrail'in barbar saldırıları karşısında Gazze'nin hesabının sorulacağını vurgulayarak dünyaya duruma karşı hassasiyetini göstermesi takdire şayan. Bu emperyalist güçlerin Türk milletinin bekasına karşı kurduğu tuzakları boşa çıkaracak olan tek lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, inşallah bu mücadelede zaferle sonuçlanır.
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