25 kişilik liste açıklandı İşte ABD’de okuyan en başarılı Türkler

STUDYİNAMERİCA.COM tarafından her yıl hazırlanan ‘ABD'de Okuyan En Başarılı 25 Türk Öğrenci’ listesi açıklandı. StudyinAmerica.com Kurucusu Tamer Türkman, “Bu gençler, Türkiye'nin küresel başarı hikayesinin temsilcileridir. Türkiye'nin insan kaynağının dünya ölçeğinde ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergelerinden biridir. Bu araştırma diğer gençlere de ilham kaynağı oluyor” dedi.

Harvard'dan Stanford'a, MIT'den Princeton'a dünyanın saygın yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türk öğrencilerin, mezuniyetlerini yüksek onur dereceleriyle tamamlarken, birçok alanda uluslararası önemli çalışmalara imza attığı aktarıldı. Bu yıl listeye giren öğrenciler arasında; kanser tedavilerine yönelik araştırmalarda görev alan, yapay zeka tabanlı girişimiyle uluslararası yatırımcıların dikkatini çeken, makine öğrenmesi, astrofizik, quantum, moleküler biyoloji ve teorik bilgisayar bilimi gibi çalışmalarıyla araştırma fonları kazananlar bulunuyor. Ayrıca biyomedikal teknolojiler geliştiren, sürdürülebilirlik projelerine liderlik eden ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ve araştırma merkezlerinden iş teklifi alan gençlerin yer aldığı bildirildi.

FARKLI KISTASLARA GÖRE BELİRLENİYOR

StudyinAmerica.com tarafından yapılan açıklamada, “Öğrenciler sadece akademik performanslarıyla değil topluma sağladıkları katkılarla da örnek gösteriliyor. Liste, yalnızca not ortalamasını değil; araştırma üretkenliğini, liderlik becerilerini, gönüllülük faaliyetlerini ve küresel ölçekte oluşturdukları etkiyi de dikkate alıyor” denildi.

StudyinAmerica.com Kurucusu Tamer Türkman, her yıl açıklanan listenin yalnızca bireysel başarıları değil, Türkiye'nin uluslararası akademik alandaki potansiyelini de ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün dünyanın en güçlü üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrenciler, yalnızca diploma alan gençler değil; geleceğin bilim insanları, teknoloji liderleri, girişimcileri ve karar vericileri olarak yetişiyor. Laboratuvarlarda yürüttükleri araştırmalar, geliştirdikleri projeler ve uluslararası başarılarıyla

hem üniversitelerini hem de ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu tablo, Türkiye'nin insan kaynağının dünya ölçeğinde ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergelerinden biridir.”

BAŞARILARI GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

Türkman "Listeye giren öğrencilerimiz, 4.00 üzerinden en az 3.70 not ortalamasıyla mezun olmanın yanında, araştırma projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, liderlik rolleri ve staj deneyimleriyle de örnek bir profil ortaya koyuyor. Pek çoğu mezun olmadan dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden, araştırma merkezlerinden ve lisansüstü programlardan kabul aldı. Onların başarıları, kendilerinden sonra ABD'de eğitim almayı hedefleyen gençler için de güçlü bir ilham kaynağı oluşturuyor diye konuştu.

ABD’de okuyan en başarılı 25 Türk öğrenci listesi şöyle:

Alin Aşım Harvard University,

Hüseyin Yağız Devre Princeton University

İdil Seçil University of Pennsylvania

Ege Turan Stanford University

Dafne Sarfati Columbia University

Batuhan Sarıdede Dartmouth University

Ümran Serra Koca California Institute of Technology (CALLTECH)

Faruk Öztok Harvard University

Derin Arat Princeton University

Yaman Bora Otuzbir Massachusetts Institute of Technology’de (MIT)

Handan Dilara Bıkmaz Yale University

Sedik Sadık Harvard University

Mayra Çoruh Pomona College

Derin Algül Duke University

Lara Danışman Princeton University

Alp Aygen Georgetown University

Beril Aydın Johns Hopkins University

Yaman Bora Akbaş Georgia Tech

Lara Buruk University of Chicago

Arda Kaz UC Berkeley

Yasemin Yüksel Columbia University

Ata Güvendi Northwestern University

Deniz Oray Boston University

Öncel Aldanmaz Claremont McKenna College

Elif Uzelli Tufts University