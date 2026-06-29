Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti. Yerde bağdaş kurarak oturduğu görülen Özel’in çoraplarında kendi adının ve soyadının yazması büyük dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Ziyaret ettiği evde yerde bağdaş kurarak oturduğu görülen Özel’in çoraplarındaki yazı, fotoğrafı gören kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çorabında isim ve soy isminin yazdığı görüldü
ÇORAPLARINDA KENDİ İSMİ YAZIYOR
Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ziyaret ettiği evde yerde bağdaş kurarak oturan Özel’in çoraplarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Fotoğraflarda, Özel'in giydiği çorapların üzerinde kendi adının ve soyadının yazdığı açıkça görüldü.