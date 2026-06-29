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Gündem Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti
Gündem

Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti

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Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti. Yerde bağdaş kurarak oturduğu görülen Özel’in çoraplarında kendi adının ve soyadının yazması büyük dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Ziyaret ettiği evde yerde bağdaş kurarak oturduğu görülen Özel’in çoraplarındaki yazı, fotoğrafı gören kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çorabında isim ve soy isminin yazdığı görüldü

ÇORAPLARINDA KENDİ İSMİ YAZIYOR

Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ziyaret ettiği evde yerde bağdaş kurarak oturan Özel’in çoraplarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Fotoğraflarda, Özel'in giydiği çorapların üzerinde kendi adının ve soyadının yazdığı açıkça görüldü.

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Yorumlar

Mehmet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir ev ziyareti sırasında çoraplarında kendi adını yazması oldukça dikkat çekici. Ülkemizin siyasi arenada her zaman asil ve kibar tavırlar sergileyen isimler olmalıdır. Bu tür gösterişli eylemler, halkımızın güvenini sarsabilir ve parti imajına zarar verebilir. Özgür Özel'in bu davranışı dikkatle izlenmeli ve gerekirse CHP kanadında bir değerlendirme yapılması gerekir.
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