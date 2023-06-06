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Kültür - Sanat 2. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali Bakü’de başladı
Kültür - Sanat

2. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali Bakü’de başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 11:55:00 -
2. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali Bakü’de başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali düzenleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Beynelhalk Türk Müellifleri İçtimai Birliğince düzenlenen festival kapsamında kitap tanıtımları, imza günleri, şiir ve şarkı dinletileri, folklor gösterileri, film gösterimleri gibi sanat ve edebiyat etkinlikleri yapılacak.

Bir hafta devam edecek 2. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali'nde her gün bir Türk devletinin edebiyatı tanıtılacak.

Festivale Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Yazarlar Birliği, Bakü Valiliği, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, TÜRKSOY, Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi kurumlar da destek veriyor.

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