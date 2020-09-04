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Dünya 2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı
Dünya

2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı

Hint Okyanusu'nda yer alan Sri Lanka'nın doğu kıyısında Hindistan'a ait "Indian Oil Corp" isimli petrol tankerinde yangın çıktı. Tankerde bulunan 23 mürettebattan biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:08:00 -
2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı

Hint Okyanusu'nda yer alan Sri Lanka'da hareketli anlar yaşandı. Ülkenin doğu kıyısında Hindistan'a ait "Indian Oil Corp" isimli petrol tankerinde yangın çıktı. Tankerde bulunan 23 mürettebattan biri öldü

Kuveyt'ten hareket etmişti

Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi limanından kalkarak Hindistan'ın Paradip limanına giden "Indian Oil Corp" adlı petrol tankeri

Hindistan'a ait petrol tankeri, Sri Lanka'da yanmaya başladı.

 

Yetkililer, tahliye çalışmalarının başladığını açıklayarak uçak ve iki geminin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Tankerde yangınla 23 mürettebattan birinin öldüğü açıklandı.

Petrol sızıntılarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden yetkililer, yangının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

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