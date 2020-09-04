2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı
Hint Okyanusu'nda yer alan Sri Lanka'nın doğu kıyısında Hindistan'a ait "Indian Oil Corp" isimli petrol tankerinde yangın çıktı. Tankerde bulunan 23 mürettebattan biri hayatını kaybetti.
Hint Okyanusu'nda yer alan Sri Lanka'da hareketli anlar yaşandı. Ülkenin doğu kıyısında Hindistan'a ait "Indian Oil Corp" isimli petrol tankerinde yangın çıktı. Tankerde bulunan 23 mürettebattan biri öldü
Kuveyt'ten hareket etmişti
Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi limanından kalkarak Hindistan'ın Paradip limanına giden "Indian Oil Corp" adlı petrol tankeri
Hindistan'a ait petrol tankeri, Sri Lanka'da yanmaya başladı.
Yetkililer, tahliye çalışmalarının başladığını açıklayarak uçak ve iki geminin bölgeye gönderildiğini duyurdu.
Tankerde yangınla 23 mürettebattan birinin öldüğü açıklandı.
Petrol sızıntılarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden yetkililer, yangının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.