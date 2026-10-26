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Yerel 2 kişinin yaralandığı kebapçıya yine saldırı
Yerel

2 kişinin yaralandığı kebapçıya yine saldırı

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2 kişinin yaralandığı kebapçıya yine saldırı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde daha önce saldırıya uğrayan ve 2 kişinin yaralandığı kebapçıya yine ateş açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıya yönelik düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı kebapçıya bugün 13.00 sıralarında yine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede delil incelemesi yaptı. Polis kaçan zanlı yada zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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