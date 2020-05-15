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2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:54:43 -
2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Köseler Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde dün Furkan B. idaresindeki 67 SK 031 plakalı otomobil karşı yönden gelen Tayfun G. idaresindeki 67 LP 556 Plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Furkan B. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan R. S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.



Kaza anı kameralara yansıdı


Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştıktan sonra sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin duvara çarparak durabildiği görülüyor.

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