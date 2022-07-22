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Yerel 2 katlı ev alevler içinde kaldı
Yerel

2 katlı ev alevler içinde kaldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyünde iki katlı bir evde yangın sonrası maddi hasar meydana geldi

Yeniakit Publisher
2022-07-22 15:09:00 -
2 katlı ev alevler içinde kaldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyünde iki katlı bir evde yangın çıktı.

Çıkan yangında evde maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Küçük´e ait iki katlı evde gece geç saatlerde yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.

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