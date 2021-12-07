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Aktüel 2 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı
Aktüel

2 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Konya ve Karaman için çok kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:31:00 -
2 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Konya ile Karaman'ın güney ve güneybatı kesimleri Beyşehir, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır, Hadim, Taşkent, Başyayla, Sarıveliler, Ermenek ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede rüzgar, genellikle güneyden fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (75-90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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