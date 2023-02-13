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Spor 2 hafta önce transfer olmuştu! Sürpriz karar aldı...
Spor

2 hafta önce transfer olmuştu! Sürpriz karar aldı...

Emre Çolak emeklilik kararı aldı. Yaklaşık 2 hafta önce İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'ye transfer olan Emre Çolak, futbolu bıraktığını duyurdu. 31 yaşındaki futbolcunun “Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin” sözleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 10:55:00 -
2 hafta önce transfer olmuştu! Sürpriz karar aldı...

Emre Çolak emeklilik kararı aldı. Yaklaşık 2 hafta önce İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'ye transfer olan Emre Çolak, futbolu bıraktığını duyurdu. 31 yaşındaki futbolcunun “Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin” sözleri dikkat çekti.

Emre Çolak'tan beklenmedik karar. Galatasaray altyapısında yetişen deneyimli futbolcu emeklilik kararı aldı. Emre Çolak 2 hafta önce İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'ye transfer olmuştu.

Futbolu bırakan Emre Çolak'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" sözleri dikkat çekti.

31 yaşındaki Emre Çolak, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullandı. Akşam'a göre; Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 31 yaşındaki oyuncu 2009 yılında A takıma kadar yükselmişti. Sarı-kırmızılı takım 180 maçta sahaya çıkan Çolak 19 gol ve 19 asist kaydetti.

Emre Çolak sırasıyla Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi.

A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.

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