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Dünya 2 gün boyunca yardım bekledi! Uçurumda ölüm kalım savaşı
Dünya

2 gün boyunca yardım bekledi! Uçurumda ölüm kalım savaşı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 19:00:00 -

ABD'de aracıyla uçurumda iki gün boyunca kurtarılmayı bekleyen kişi, helikopterle kurtarıldı.

ABD’nin California eyaletinde seyir halindeyken karşısına çıkan geyikten kaçmak isteyen bir sürücü, kontrolünü kaybederek aracıyla uçuruma yuvarlandı. Yerel bir işletmede çalışan sürücünün pazar gecesi eve dönmediğine yönelik ihbar alan yetkililer, salı günü Big Sur sahili ve Carmel kenti arasındaki sahil şeridinde arama çalışması başlattı. California Otoyol Devriyesi tarafından dün yapılan açıklamada ise sürücünün uçurumun yaklaşık 400 metre aşağısında, aracının yanında bir bez parçası sallarken bulunduğu bildirildi. Açıklamada, sürücünün 2 gün boyunca mahsur kaldığı uçurumdan helikopterle kurtarıldığı kaydedildi. Sürücünün orta dereceli yaralarının olduğu ve Salinas şehrindeki bir tıp merkezine götürüldüğü açıklandı.

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