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Yerel 2 firari hükümlü enselendi
Yerel

2 firari hükümlü enselendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 16:14:00 -
2 firari hükümlü enselendi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, saha uygulaması sırasında S.K.C'nin "dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 4 ay, E.M.T'nin de "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık" suçlarından 4 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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